Visites commentées Aden-Marseille. D’un port à l’autre Centre de la Vieille Charité (CVC) Marseille 2e Arrondissement
Visites commentées Aden-Marseille. D’un port à l’autre
Du 10/02 au 29/03/2026 le mardi, jeudi, vendredi et dimanche à partir de 15h. Le samedi à partir de 11h. Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Visites commentées dans le cadre de l’exposition Aden-Marseille. D’un port à l’autre au Centre de la Vieille Charité.
Des visites commentées de l’exposition Aden-Marseille. D’un port à l’autre sont proposées les mardis, jeudis, vendredis et dimanches à 15h et les samedis à 11h.
• Tout public
• Sans réservation dans la limite des places disponibles .
Centre de la Vieille Charité (CVC) 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Guided tours as part of the exhibition Aden-Marseille. From one port to another at the Centre de la Vieille Charité.
