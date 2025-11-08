Visites commentées au Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement
Du 08/11/2025 au 31/01/2026 le samedi.
À 10h30 et 15h. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Début : Samedi 2025-11-08
fin : 2026-01-31
Rendez-vous au Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) pour des visites commentées.
Visites commentées du Musée d’Archéologie Méditerranéenne.
Les samedis à 10h30 département des civilisations antiques du Proche-Orient et du Bassin Méditerranéen
Les samedis à 15h00 département d’Égyptologie
• Tout public
• Durée 1h
• Gratuité des activités dans le cadre de l’Été Marseillais du 21 juin au 14 septembre 2025.
• Sans réservation .
Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Visit the Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) for guided tours.
German :
Treffpunkt für kommentierte Führungen ist das Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM).
Italiano :
Visitate il Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) per le visite guidate.
Espanol :
Visite el Museo de Arqueología Mediterránea (MAM) para realizar visitas guiadas.
