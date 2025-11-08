Visites commentées au Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement

Visites commentées au Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM)

Du 08/11/2025 au 31/01/2026 le samedi.

À 10h30 et 15h. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : Samedi 2025-11-08

fin : 2026-01-31

2025-11-08

Rendez-vous au Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) pour des visites commentées.

Les samedis à 10h30 département des civilisations antiques du Proche-Orient et du Bassin Méditerranéen

Les samedis à 15h00 département d’Égyptologie



• Tout public

• Durée 1h

• Gratuité des activités dans le cadre de l’Été Marseillais du 21 juin au 14 septembre 2025.

• Sans réservation .

Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Visit the Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) for guided tours.

German :

Treffpunkt für kommentierte Führungen ist das Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM).

Italiano :

Visitate il Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) per le visite guidate.

Espanol :

Visite el Museo de Arqueología Mediterránea (MAM) para realizar visitas guiadas.

