Visites commentées au Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement

Du 07/03 au 30/05/2026 le samedi.
À 10h30 et 15h. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Rendez-vous au Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) pour des visites commentées.
Les samedis à 10h30 département des civilisations antiques du Proche-Orient et du Bassin Méditerranéen
Les samedis à 15h00 département d’Égyptologie
• Tout public
• Durée 1h
• Sans réservation .
Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
English :
Visit the Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) for guided tours.
