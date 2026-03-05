Visites commentées au Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement

Visites commentées au Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM)

Du 07/03 au 30/05/2026 le samedi.

À 10h30 et 15h.

Rendez-vous au Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) pour des visites commentées.

Les samedis à 10h30 département des civilisations antiques du Proche-Orient et du Bassin Méditerranéen



Les samedis à 15h00 département d’Égyptologie



• Tout public

• Durée 1h

• Sans réservation .

Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Visit the Musée d’Archéologie Méditerranéenne (MAM) for guided tours.

