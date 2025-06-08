Visites commentées au Musée Ziem Ferrières Martigues

Visites commentées au Musée Ziem

Ferrières Boulevard du 14 juillet Martigues Bouches-du-Rhône

2025-06-08 2025-07-10 2025-07-17 2025-07-24 2025-07-27 2025-07-31 2025-08-31 2025-09-28

Accompagné d’un médiateur du musée Ziem, profitez d’une visite commentée de l’exposition « Voyages, relier le monde », visible du 17 mai au 1er octobre 2025. Embarquement immédiat ! En centre-ville de Martigues, quartier de Ferrières. Entrée gratuite.

Dialoguant entre peintures, dessins, affiches, photographie naissante ou plus contemporaine, mobilier archéologique et carnets de croquis, cette nouvelle présentation réunit 200 œuvres issues des collections du musée.

Nous suivrons les traces de l’artiste-voyageur Félix Ziem et des peintres tels Francis Picabia, Raoul Dufy ou André Derain.



Ce nouveau parcours permet également de mettre en lumière des artistes méconnus comme René Seyssaud ou David Dellepiane ainsi que des œuvres inédites ou peu présentées. .

Ferrières Boulevard du 14 juillet Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 41 39 60 musee@ville-martigues.fr

English :

Accompanied by a Musée Ziem mediator, enjoy a guided tour of the ‘Voyages, relier le monde’ exhibition, on show from 17 May to 1 October 2025. All aboard! In the Ferrières district of Martigues town centre. Free admission.

German :

Genießen Sie in Begleitung eines Vermittlers des Ziem-Museums eine kommentierte Führung durch die Ausstellung „Voyages, relier le monde“ (Reisen, die Welt verbinden), die vom 17. Mai bis zum 1. Oktober 2025 zu sehen ist. Gehen Sie sofort an Bord! Im Stadtzentrum von Martigues, im Viertel Ferrières. Eintritt frei.

Italiano :

Accompagnati da un mediatore del Musée Ziem, godetevi una visita guidata alla mostra « Voyages, relier le monde », in programma dal 17 maggio al 1° ottobre 2025. Tutti a bordo! Nel quartiere Ferrières del centro di Martigues. Ingresso libero.

Espanol :

Acompañado por un mediador del Museo Ziem, disfrute de una visita guiada a la exposición Voyages, relier le monde , que podrá visitar del 17 de mayo al 1 de octubre de 2025. Todos a bordo En el barrio de Ferrières, en el centro de Martigues. Entrada gratuita.

