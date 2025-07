VISITES COMMENTÉES MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

MUSÉE DE L'AURIGNACIEN Avenue Bénabarre Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 4 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-07-06 14:30:00

fin : 2025-07-31 15:30:00

2025-07-06

Visite du musée pour découvrir les collections du musée et le mode de vie des Aurignaciens, premiers hommes anatomiquement modernes à s’établir sur le territoire . Attention SAUF LES LUNDIS ET SAMEDIS

Des visites commentées des collections du musée vous permettront de découvrir la Préhistoire et la culture aurignacienne, vieille de plus de 35 000 ans, dont Edouard Lartet a retrouvé les traces à l’abri d’Aurignac en 1860.

Visite les mardis, jeudis, vendredis, samedis et dimanches.

Réservations conseillées, places limitées.

Visites comprises dans le prix d’entrée.

Tout public, durée 1h.

Tous les jours sauf les lundis et samedis 4 .

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Bénabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com

English :

Visit the museum to discover its collections and the way of life of the Aurignacians, the first anatomically modern humans to settle in the area. Attention EXCEPT ON MONDAYS AND SATURDAYS

German :

Bei einem Museumsbesuch lernen Sie die Sammlungen des Museums und die Lebensweise der Aurignaciens kennen, der ersten anatomisch modernen Menschen, die sich auf dem Gebiet niederließen. Achtung AUSSER MONTAGS UND SAMSTAGS

Italiano :

Visitate il museo per scoprire le sue collezioni e lo stile di vita degli Aurignaziani, i primi esseri umani anatomicamente moderni a stabilirsi nella zona. Attenzione, tranne il lunedì e il sabato

Espanol :

Visite el museo para descubrir sus colecciones y el modo de vida de los auriñacienses, los primeros humanos anatómicamente modernos que se asentaron en la zona. Atención EXCEPTO LUNES Y SÁBADOS

