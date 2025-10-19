VISITES COMMENTÉES MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

VISITES COMMENTÉES MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac dimanche 19 octobre 2025.

VISITES COMMENTÉES

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Bénabarre Aurignac Haute-Garonne

Tarif : 4 – 4 – EUR

4

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-19 14:30:00

fin : 2025-10-31 15:15:00

Date(s) :

2025-10-19 2025-10-21 2025-10-26 2025-10-28 2025-11-02

Visite du musée pour découvrir les collections du musée et le mode de vie de nos ancêtres de l’Aurignacien

Des visites commentées des collections du musée vous permettront de découvrir la Préhistoire et la culture aurignacienne, vieille de 35 000 ans, dont Edouard Lartet a retrouvé les traces à l’abri d’Aurignac en 1860.

Visite les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches.

Réservations conseillées, places limitées.

Visites comprises dans le prix d’entrée.

Tout public, durée 45min. 4 .

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Bénabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com

English :

Visit the museum to discover its collections and the way of life of our Aurignacian ancestors

German :

Besuch des Museums, um die Sammlungen des Museums und die Lebensweise unserer Vorfahren aus dem Aurignacien kennenzulernen

Italiano :

Visitate il museo per scoprire le sue collezioni e lo stile di vita dei nostri antenati aurignaziani

Espanol :

Visite el museo para descubrir sus colecciones y el modo de vida de nuestros antepasados auriñacienses

L’événement VISITES COMMENTÉES Aurignac a été mis à jour le 2025-10-07 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE