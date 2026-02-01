VISITES COMMENTÉES MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac

VISITES COMMENTÉES

Visite du musée pour découvrir les collections du musée et le mode de vie de nos ancêtres de l’Aurignacien

Des visites commentées des collections du musée vous permettront de découvrir la Préhistoire et la culture aurignacienne, vieille de 35 000 ans, dont Edouard Lartet a retrouvé les traces à l’abri d’Aurignac en 1860.

Visite les mardis, mercredis, jeudis, vendredis et dimanches.

Réservations conseillées, places limitées.

Visites comprises dans le prix d’entrée.

MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Bénabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 90 90 72 accueil@musee-aurignacien.com

Visit the museum to discover its collections and the way of life of our Aurignacian ancestors

