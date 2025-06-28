Visites commentées autour des collections au Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement

Visites commentées autour des collections au Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA)

Du 28/06 au 13/09/2025 le samedi à partir de 14h30.

Samedi 20 septembre 2025 à partir de 14h30.

Dimanche 21 septembre 2025 à partir de 11h.

Samedi 27 septembre 2025 à partir de 14h30.

Dimanche 28 septembre 2025 à partir de 11h. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Visite commentée autour des collections du musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens.

Le MAAOA vous propose de partir à la découverte des arts extra-européens à travers trois salles d’exposition arts populaires du Mexique / arts d’Afrique / arts d’Amériques et d’Océanie. Cette visite commentée vous permettra d’entrevoir la richesse des cultures du monde.



• Tout public.

• Durée 1h-1h30

• Gratuité des activités dans le cadre de l’Été Marseillais du 21 juin au 14 septembre 2025.

• Sans réservation .

Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 58 86 maaoa@marseille.fr

English :

Guided tour of the Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens collections.

German :

Kommentierte Führung rund um die Sammlungen des Museums für afrikanische, ozeanische und indianische Kunst.

Italiano :

Visita guidata alle collezioni del Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens.

Espanol :

Visita guiada a las colecciones del Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens.

