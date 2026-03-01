Visites commentées autour des collections au Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement

Visites commentées autour des collections au Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA)

Du 14/03 au 28/03/2026 le samedi à partir de 14h30. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Visite commentée autour des collections du musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens.

Le Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens MAAOA vous propose de partir à la découverte des arts extra-européens à travers trois salles d’exposition arts populaires du Mexique arts d’Afrique arts d’Amériques et d’Océanie. Cette visite commentée vous permettra d’entrevoir la richesse des cultures du monde.



• Tout public.

• Durée 1h-1h30

• Gratuité des activités dans le cadre de l’Été Marseillais du 21 juin au 14 septembre 2025.

• Sans réservation .

Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 58 86 maaoa@marseille.fr

English :

Guided tour of the Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens collections.

