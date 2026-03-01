Visites commentées autour des collections au Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens (MAAOA) Centre de la Vieille Charité Marseille 2e Arrondissement
Du 14/03 au 28/03/2026 le samedi à partir de 14h30. Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Début : Samedi 2026-03-14 14:30:00
fin : 2026-03-28
2026-03-14
Visite commentée autour des collections du musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens.
Le Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens MAAOA vous propose de partir à la découverte des arts extra-européens à travers trois salles d’exposition arts populaires du Mexique arts d’Afrique arts d’Amériques et d’Océanie. Cette visite commentée vous permettra d’entrevoir la richesse des cultures du monde.
• Tout public.
• Durée 1h-1h30
• Gratuité des activités dans le cadre de l’Été Marseillais du 21 juin au 14 septembre 2025.
• Sans réservation .
Centre de la Vieille Charité 2 Rue de la Charité Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 58 86 maaoa@marseille.fr
English :
Guided tour of the Musée d’Arts Africains, Océaniens et Amérindiens collections.
