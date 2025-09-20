Visites commentées Château d’Ingrandes Ingrandes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T09:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite commentée – Vestiges du château féodal du XIIe siècle retauré au XVe siècle sur la voie romaine de Bourges à Poitiers (Fines) dominant la rivière de l’Anglin – Logis médiéval, escalier à vis, cave voûtée, cheminée du logis XVe, salles du donjon superposées sur quatre niveaux, tour de défense avec un hourd (restitué en 2005)

Château d'Ingrandes Place de l'Église, 36300 Ingrandes Ingrandes 36300 Indre Centre-Val de Loire 02 54 37 46 01 http://www.chateau-ingrandes.com Sur la D951 951 Châteauroux / Poitiers.

