Visites commentées Cinéma Rex Cinéma Rex Brive-la-Gaillarde

Visites commentées Cinéma Rex 20 et 21 septembre Cinéma Rex Corrèze

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visites commentées des cabines de projection du cinéma Rex

Par l’équipe de projectionnistes

Entrez dans les coulisses du cinéma Rex grâce à une visite commentée exceptionnelle des cabines de projection, habituellement fermées au public.

Guidé par l’équipe de projectionnistes, découvrez le fonctionnement des appareils, l’évolution des techniques (du 35 mm au numérique), et les secrets de fabrication d’une séance réussie.

Une immersion fascinante dans l’envers du décor du 7ᵉ art !

Cinéma Rex 3 Boulevard Gen Koenig, 19100 Brive-la-Gaillarde, France Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 0555232901 http://www.cinemarex.org Cinéma construit de 1935 à 1938 dans le style Art Déco, par l’architecte Villiéras. Modifié dans les années 50, il est transformé en triplex en 1980-1981. La façade présente une architecture fonctionnelle utilisant blocs et volumes pour délimiter les différentes parties du cinéma : le hall d’accueil, un bar avec hall au premier étage, la salle de projection au dernier. Le fronton Art Déco est surmonté d’un péristyle formé de colonnettes. Une mise en scène lumineuse mettait en valeur la façade. L’architecture, utilisant un vocabulaire machiniste (image du paquebot avec ponts) , se veut une métaphore du voyage et du modernisme (avènement du cinéma parlant dans la commune).

