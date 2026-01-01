Visites commentées collection hussards TARBES Tarbes

Visites commentées collection hussards

TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 15:00:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

La collection Historique des Hussards , qui a acquis une réputation internationale, rassemble plus de 15 000 objets évoquant 400 ans d’histoire, du XVIe au XXe siècle, dans trente pays différents.

La présentation au public, dans le musée rénové, suivra un déroulement chronologique de l’épopée des hussards de 1545 à 1945.

La collection Beaux-arts rassemble des œuvres majeures de l’école italienne des XVIe et XVIIe siècles, des écoles hollandaises et flamandes, du XVIe et du XVIIe siècles, et des écoles françaises des XVIIIe et XIXe siècles.

Le public est ainsi invité à découvrir et à se délecter devant des chefs-œuvres présentés dans un parcours thématique où la mythologie et les arts religieux tiennent une place importante.

La collection Bigorre et Quatre Vallées est constituée d’un fond ethnographique et d’un fond archéologique concernant l’histoire des Hautes-Pyrénées. Collection dite Bigorre et Quatre Vallées selon les noms de provinces et anciens pays qui constituent l’actuel département.

.

TARBES Rue Achile Jubinal Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 44 36 96 publics.musees@mairie-tarbes.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The internationally acclaimed Historique des Hussards collection features over 15,000 objects spanning 400 years of history, from the 16th to the 20th century, in thirty different countries.

The public presentation in the renovated museum will follow a chronological sequence of the Hussars’ epic from 1545 to 1945.

The Fine Arts collection brings together major works from the Italian school of the 16th and 17th centuries, the Dutch and Flemish schools of the 16th and 17th centuries, and the French schools of the 18th and 19th centuries.

The public is thus invited to discover and delight in masterpieces presented in a thematic tour in which mythology and religious art play an important role.

The Bigorre et Quatre Vallées collection comprises an ethnographic collection and an archaeological collection relating to the history of the Hautes-Pyrénées. The collection is called Bigorre et Quatre Vallées , after the names of the provinces and former countries that make up the present-day département.

L’événement Visites commentées collection hussards Tarbes a été mis à jour le 2026-01-22 par OT de Tarbes|CDT65