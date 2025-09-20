Visites commentées Cour de l’ancienne école Jules Ferry Néoules

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T17:00:00

> Samedi 20 septembre

Visite historique du village

Commentée par Marc-Jacques LEDOUX

Circuit pédestre à la découverte de l’histoire du village et de ses habitants à travers les rues, le patrimoine bâti et par la visite de son église, de la période romaine jusqu’à la Révolution française.

14 h 30 – Départ 6 avenue de la Libération

Cours de l’ancienne école Jules Ferry

Sur inscription en mairie

au 04 94 37 22 77

ou à mairie@neoules.fr

GRATUIT

Parcours d’environ 1.5 km ouvert à tous sans difficulté

Rafraichissement partagé en fin de visite

> Dimanche 21 septembre 2025

Découverte architecturale

Eglise Saint-Jean-Baptiste

et château de Néoules

Commentée par Marc-Jacques LEDOUX

Néoules, charmante commune située au cœur de la Provence verte, offre des paysages pittoresques agricoles, boisées et des vestiges médiévaux.

Parmi ses trésors patrimoniaux figurent le château (1585) et la bastide de Châteauloin, mais également des fontaines, ainsi que l’église Saint-Jean-Baptiste, édifiée au XVIe siècle (1567) qui abrite plusieurs mobiliers protégés au titre des monuments historiques dont une statue de la Vierge de l’Assomption et ses angelots et une cloche de bronze du fondeur Huard, toutes deux classées.

Afin de protéger l’architecture locale et provençale, la mettre en valeur et transmettre son histoire aux nouvelles générations et celles à venir, la commune œuvre depuis plusieurs années sur la conservation, la restauration et de valorisation de son patrimoine bâti et du mobilier.

14 h 30 | Place de la Liberté

GRATUIT

Sur inscription en mairie

au 04 94 37 22 77

ou à mairie@neoules.fr

GRATUIT

Rafraichissement partagé en fin de visite

