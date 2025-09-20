Visites commentées de Capvern-les-Bains Salle Georges Brassens Capvern

Visites commentées de Capvern-les-Bains Salle Georges Brassens Capvern samedi 20 septembre 2025.

Visites commentées de Capvern-les-Bains 20 et 21 septembre Salle Georges Brassens Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sur réservation. Départ de la visite devant la salle Georges Brassens.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

L’association Parcours d’architecure vous invite à la découverte ou à la redécouverte de l’architecture et du patrimoine de Capvern-les-Bains.

Ces balades à travers les rues de la station thermales permettront de dévoiler des éléments peu connus, des détails oubliés, de raviver des souvenirs, de se rappeler d’édifices disparus. Il s’agira aussi, à travers de nombreux visuels (plans, cartes postales, photos anciennes) de révéler des styles architecturaux, des modes de vie, des techniques de construction.

L’occasion de porter un regard neuf sur cette ville de vilégiature remarquable !

Salle Georges Brassens Place des Palmiers, 65130 Capvern-les-Bains Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie 06 49 42 25 72 http://parcoursdarchitecture.com [{« type »: « link », « value »: « https://parcoursdarchitecture.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 0649422572 »}] Place des Palmiers

