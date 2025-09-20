Visites commentées de la chapelle du château de Beaumont Chapelle du Château de Beaumont La Mure

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-20T16:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Visites commentées du chantier de réhabilitation en cours de la chapelle du Château de Beaumont à La Mure d’Isère

Ce lieu a été acquis par la coopérative Villages Vivants. Cette visite s’inscrit dans le cadre de la campagne de collecte « Entrez c’est ouvert ! » qui vise à réunir des fonds citoyens pour redonner vie aux campagnes (https://villagesvivants.com/entrezcestouvert/)

©Château de Beaumont – Villages Vivants