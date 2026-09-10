Visites commentées de la chapelle Perret d’Arcueil, Chapelle Perret, Arcueil

Informations pratiques

Visites commentées de la chapelle Perret d’Arcueil Dimanche 20 septembre, 14h00 Chapelle Perret Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

La chapelle Perret d’Arcueil est une chapelle franciscaine construite en béton armé par l’architecte Auguste Perret (1874-1954). Œuvre discrète édifiée entre 1927 et 1929, elle allie la brutalité du béton et de la brique à la lumière.

Visites guidées par Antonin Peyratou, historien de l’architecture contemporaine.

Créneaux de visite: 14h15 – 15h15 – 16h30

Chapelle Perret 52 avenue Laplace 94110 Arcueil Arcueil 94110 Val-de-Marne Île-de-France 01 49 12 19 90 Alliance du béton brut, de la brique et de la lumière, elle fut construite entre 1928 et 1930.

Visites libres ou commentées avec le père Marian Falenczyk accès RER b Station Laplace

La chapelle Perret d’Arcueil est une chapelle franciscaine construite en béton armé par l’architecte Auguste Perret (1874-1954). Œuvre discrète édifiée entre 1927 et 1929, elle allie la brutalité du …

©Antonin Peyratou