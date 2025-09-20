Visites commentées de la chapelle Saint-Gabriel Chapelle Saint-Gabriel Tarascon

Durée : 1h environ.

Prévoir des chaussures de marche et éventuellement de quoi se protéger du soleil.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T16:30:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Les Amis de la chapelle Saint-Gabriel vous accompagnent dans la découverte du site, de son histoire et de l’architecture exceptionnelle de ce monument roman situé à la croisée d’anciennes voies romaines et médiévales.

Chapelle Saint-Gabriel Route de Fontvieille 13150 Tarascon Tarascon 13150 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 91 03 52 http://www.tarascon.org Perchée sur une colline dans le Parc régional des Alpilles, la chapelle Saint-Gabriel est un des plus beaux exemples de l’art roman provençal. Construite au XIIe siècle, elle possède un remarquable portail surmonté d’un tympan orné de décors inspirés de l’Antiquité. parking voiture à proximité

JF Galeron