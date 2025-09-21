Visites commentées de la chapelle Santa Cristina du IX -ème, à fresques du XVème. Monument historique. L’édifice a subi de nombreuses transformations Chapelle Santa Cristina 20221 Valle di Campoloro Valle-di-Campoloro

Visites commentées de la chapelle Santa Cristina du IX -ème, à fresques du XVème. Monument historique. L’édifice a subi de nombreuses transformations Chapelle Santa Cristina 20221 Valle di Campoloro Valle-di-Campoloro samedi 20 septembre 2025.

Visites commentées de la chapelle Santa Cristina du IX -ème, à fresques du XVème. Monument historique. L’édifice a subi de nombreuses transformations 20 et 21 septembre Chapelle Santa Cristina 20221 Valle di Campoloro Haute-Corse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T18:30:00

Samedi et Dimanche :Visites Commentées de 10h à 12h et de 15h à 18h30.

A 17h Samedi 20 et dimanche 21 : Concerts, Chants traditionnels.

Chapelle Santa Cristina 20221 Valle di Campoloro valle di Campoloro Valle-di-Campoloro 20221 Haute-Corse Corse 06 16 35 71 23 https://valle-di-campoloro-chapelle-sainte-christine.over-blog.com/ [{« link »: « http://valle-di-campoloro-chapelle-sainte-christine.over-blog.com »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Association Amis chapelle Santa Cristina