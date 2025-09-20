Visites commentées de la cinémathèque Gnidzaz Cinémathèque Prosper Gnidzaz Martigues

Visites commentées de la cinémathèque Gnidzaz 20 et 21 septembre Cinémathèque Prosper Gnidzaz Bouches-du-Rhône

Gratuit, tout public, renseignements au 04 42 10 91 30

Début : 2025-09-20T15:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

La cinémathèque Gnidzaz, pourvue d’un espace muséal, présente un parcours sur l’histoire du 7e art. Elle collecte et valorise la mémoire cinématographique en région Sud.

La cinémathèque vous propose deux visites commentée, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine.

Cinémathèque Prosper Gnidzaz Rue du Colonel Denfert 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

