Visites commentées de la Cité Le Dorat Collégiale Le Dorat

Collégiale 21 Place de la Collégiale Le Dorat Haute-Vienne

Début : 2025-06-04

fin : 2025-09-10

2025-06-04 2025-09-03 2025-09-10 2025-09-17 2025-09-24

Cette visite commentée du mercredi vous amène au cœur de la Collégiale, de sa la crypte, puis auprès de la porte bergère, des remparts, du cloître de l’ancien Carmel, de l’ancienne chapelle Notre Dame du Temple et des vieux quartiers de la cité du Dorat.

Pour les groupes, sur réservation, cette visite peut avoir lieu un autre jour de la semaine .

Collégiale 21 Place de la Collégiale Le Dorat 87210 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 44 25 46 77 ledoratour@gmail.com

