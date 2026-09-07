Visites commentées de la cité Montmartre aux artistes, Cité Montmartre aux Artistes, Paris

Informations pratiques

Visites commentées de la cité Montmartre aux artistes 19 et 20 septembre Cité Montmartre aux Artistes Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Avec un résident de la Cité découvrez son histoire à travers son architecture et les anecdotes des artistes qui l’ont habitée, puis rencontrez celles et ceux qui l’animent aujourd’hui. sur inscription : https://my.weezevent.com/visite-guidee-de-la-cite-montmartre-aux-artistes-5

Cité Montmartre aux Artistes 187-189 rue Ordener 75018 Paris Paris 75018 Quartier de Clignancourt Paris Île-de-France 06 16 84 15 19 https://montmartre-aux-artistes.paris/ [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/visite-guidee-de-la-cite-montmartre-aux-artistes-5 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 4078, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « VISITE GUIDEE DE LA CITE MONTMARTRE AUX ARTISTES », « thumbnail_url »: « https://static.weezevent.com/ticket/images/O938321/b174d747-7357-4246-8112-b618a59cab83.jpeg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/visite-guidee-de-la-cite-montmartre-aux-artistes-5 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 2293}, « link »: « https://my.weezevent.com/visite-guidee-de-la-cite-montmartre-aux-artistes-5 »}] Plus grande cité d’artistes d’Europe, Montmartre aux artistes propose aux visiteurs de découvrir les artistes en activité Visite libre des ateliers faisant portes ouvertes, et visite commentée sur l’architecture de la cité (sur inscription)

Avec un résident de la Cité découvrez son histoire à travers son architecture et les anecdotes des artistes qui l’ont habitée, puis rencontrez celles et ceux qui l’animent aujourd’hui. sur : 18 , à…

©charlie boisson