Visites commentées de la Fabrique Bellevue-Chantenay La Fabrique Chantenay-Bellevue Nantes

Visites commentées de la Fabrique Bellevue-Chantenay La Fabrique Chantenay-Bellevue Nantes samedi 20 septembre 2025.

Visites commentées de la Fabrique Bellevue-Chantenay Samedi 20 septembre, 10h00, 11h30, 14h00, 15h30 La Fabrique Chantenay-Bellevue Loire-Atlantique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T10:30:00

Fin : 2025-09-20T15:30:00 – 2025-09-20T16:00:00

Ancien cinéma dans la première moitié du XXe siècle, la Fabrique de Bellevue-Chantenay a été anciennement connue sous le nom de l’Olympic, salle mythique de musiques actuelles de Nantes durant 20 ans. Depuis 2011 avec la création de Stereolux sur l’île de Nantes, l’Olympic a été repensé et réagencé en Fabrique, espace de laboratoire artistique investi chaque semaine par des artistes des arts de la danse, du théâtre et de la musique.

La Fabrique Chantenay-Bellevue 30 Boulevard de la Liberté, Nantes Nantes 44100 Bellevue – Chantenay – Sainte-Anne Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://lesfabriques.nantes.fr/home/cest-quoi-les-fabriques/fabrique-bellevue-chantenay.html »}]

Visites commentées par la Direction Générale Culture et Arts pour découvrir ce lieu tour à tour cinéma, supérette, salle de concert et désormais espace de travail et de recherche artistique. visite commentée journées du patrimoine et du matrimoine