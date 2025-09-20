Visites commentées de la ferme de la forêt Ferme de la Forêt Courtes

Visites commentées de la ferme de la forêt Ferme de la Forêt Courtes samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T17:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T17:30:00

Visite thématique de la Ferme de la Forêt

Ferme de la Forêt 1210 Route de la Ferme de la Forêt 01560 Courtes Courtes 01560 Le Grand Champ Ain Auvergne-Rhône-Alpes 04 74 30 71 89 https://www.grandbourg.fr/924-ferme-de-la-foret.htm Ferme de la Forêt : Ferme bressane typique construite à la fin du 16e siècle.

Venez découvrir la ferme dans son nouvel écrin avec un parcours de visite renouvelé.

Classée Monuments Historiques en 1930.

Bel exemple de ferme à colombages et torchis, datée de 1581, avec une galerie à motifs cruciformes servant de balcon à l’étage. Sa partie nord a été démolie peu après 1900. La mitre est en forme de clocher pyramidal d’inspiration romane.

Particularité : le puits est équipé d’une double manivelle, rappelant que la ferme fut divisée entre deux sœurs dont l’entente était très peu cordiale !

Un parcours de visite renouvelé : de l’alimentation aux techniques de construction, en passant par les activités agricoles, ces thématiques évoqueront les pratiques d’autrefois mises en perspectives avec le monde d’aujourd’hui.

Tout au long du parcours, des manipulations favoriseront l’expérience et le partage.

Choisissez votre mode de visite !

– En autonomie : découvrez nos différents espaces de visite à votre rythme !

– Multimédia : munissez-vous de votre téléphone ou empruntez nos tablettes ! Votre mission si vous l’acceptez : devenir agent spécial du patrimoine pour l’Agence Internationale de l’Energie Patrimoniale. Menez l’enquête et aidez l’agence à récolter toute l’essence patrimoniale du site !

– Visite flash : suivez un de nos guides passionnés pour une visite de 30 minutes sur différentes thématiques !

Flânez autour du jardin potager, du verger avec ses variétés anciennes, des cultures de maïs et de chanvre.

Accès partiel aux fauteuils roulant avec aide Parking à proximité

Journées européennes du patrimoine 2025

