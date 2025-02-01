Visites commentées de la Galerie de l’Alambic Route de Rochefort Fouras
Visites commentées de la Galerie de l’Alambic
Route de Rochefort Les Valines Fouras Charente-Maritime
Début : 2025-02-01 10:00:00
fin : 2025-12-31 18:30:00
2025-02-01 2025-05-01 2025-09-29
La Galerie de l’Alambic vous propose des visites commentées sur la production de Pineau et de Cognac sans réservation.
Route de Rochefort Les Valines Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 37 09 66 artdistille@gmail.com
English : Guided tours of the Galerie de l’Alambic
The Galerie de l’Alambic offers guided tours of Pineau and Cognac production, without booking.
German : Kommentierte Führungen durch die Galerie de l’Alambic
Die Galerie de l’Alambic bietet Ihnen ohne Voranmeldung kommentierte Führungen über die Herstellung von Pineau und Cognac an.
Italiano :
La Galerie de l’Alambic offre visite guidate alla produzione di Pineau e Cognac, senza prenotazione.
Espanol :
La Galerie de l’Alambic ofrece visitas guiadas a la producción de Pineau y Cognac, sin reserva previa.
