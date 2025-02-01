Visites commentées de la Galerie de l’Alambic Route de Rochefort Fouras

Visites commentées de la Galerie de l’Alambic Route de Rochefort Fouras samedi 1 février 2025.

Visites commentées de la Galerie de l’Alambic

Route de Rochefort Les Valines Fouras Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-02-01 10:00:00

fin : 2025-12-31 18:30:00

Date(s) :

2025-02-01 2025-05-01 2025-09-29

La Galerie de l’Alambic vous propose des visites commentées sur la production de Pineau et de Cognac sans réservation.

.

Route de Rochefort Les Valines Fouras 17450 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 27 37 09 66 artdistille@gmail.com

English : Guided tours of the Galerie de l’Alambic

The Galerie de l’Alambic offers guided tours of Pineau and Cognac production, without booking.

German : Kommentierte Führungen durch die Galerie de l’Alambic

Die Galerie de l’Alambic bietet Ihnen ohne Voranmeldung kommentierte Führungen über die Herstellung von Pineau und Cognac an.

Italiano :

La Galerie de l’Alambic offre visite guidate alla produzione di Pineau e Cognac, senza prenotazione.

Espanol :

La Galerie de l’Alambic ofrece visitas guiadas a la producción de Pineau y Cognac, sin reserva previa.

L’événement Visites commentées de la Galerie de l’Alambic Fouras a été mis à jour le 2025-02-14 par Office de Tourisme Rochefort Océan