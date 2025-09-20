Visites commentées de la Préfecture Hôtel de la préfecture La Montagne

Visites commentées de la Préfecture Hôtel de la préfecture La Montagne samedi 20 septembre 2025.

Visites commentées de la Préfecture 20 et 21 septembre Hôtel de la préfecture La Réunion

Entrées gratuites, places limitées, inscriptions en ligne conseillées.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T07:00:00 – 2025-09-20T14:00:00

Fin : 2025-09-21T07:00:00 – 2025-09-21T14:00:00

Comme chaque année, l’hôtel de préfecture ouvre ses portes aux visiteurs et propose des visites commentées.

Hôtel de la préfecture Place du Barachois, 97400 Saint-Denis La Montagne 97400 La Réunion La Réunion http://www.reunion.pref.gouv.fr https://my.weezevent.com/journees-du-patrimoine-visite-de-lhotel-de-prefecture Première construction d’envergure de La Réunion au 18e siècle, le bâtiment accueille tout d’abord la Compagnie des Indes avant de devenir, en 1770, l’Hôtel du Gouvernement. En 1970, il devient le premier édifice de La Réunion classé au titre des monuments historiques. Front de mer de Saint-Denis

ministère de la culture / Préfet de La Réunion