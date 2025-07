Visites commentées de l’ancien palace le Mirabeau RDV Devant l’entrée grille du haut du Mirabeau, 11 Boulevard de Chantemerle Aix-les-Bains

Visites commentées de l’ancien palace le Mirabeau RDV Devant l’entrée grille du haut du Mirabeau, 11 Boulevard de Chantemerle Aix-les-Bains samedi 20 septembre 2025.

Visites commentées de l’ancien palace le Mirabeau

RDV Devant l’entrée grille du haut du Mirabeau, 11 Boulevard de Chantemerle 11 Boulevard de Chantemerle Aix-les-Bains Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

Découvrez par les commentaires des amis du Mirabeau l’histoire de cet ancien palace.

.

RDV Devant l’entrée grille du haut du Mirabeau, 11 Boulevard de Chantemerle 11 Boulevard de Chantemerle Aix-les-Bains 73100 Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 29 37 58 16 amisdumirabeau@gmail.com

English :

Discover the history of this former palace through the comments of the Friends of Le Mirabeau.

German :

Entdecken Sie durch die Kommentare der Freunde des Mirabeau die Geschichte dieses ehemaligen Palastes.

Italiano :

Scoprite la storia di questo antico palazzo attraverso i commenti degli Amici del Mirabeau.

Espanol :

Descubra la historia de este antiguo palacio a través de los comentarios de los Amigos del Mirabeau.

L’événement Visites commentées de l’ancien palace le Mirabeau Aix-les-Bains a été mis à jour le 2025-07-21 par Agence Aix-les-Bains Riviera des Alpes