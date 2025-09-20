Visites commentées de l’ancienne abbaye de Cercanceaux Abbaye de Cercanceaux Souppes-sur-Loing

Visites commentées de l’ancienne abbaye de Cercanceaux Samedi 20 septembre, 09h15, 10h15, 11h15 Abbaye de Cercanceaux Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:15:00 – 2025-09-20T10:15:00

Fin : 2025-09-20T11:15:00 – 2025-09-20T12:15:00

Visites commentées de l’ancienne abbaye de Cercanceaux à Souppes sur Loing devenue une papèterie après la révolution et aujourd’hui lieu de réception.

Abbaye de Cercanceaux Rue Antoine-Heroet 77460 Souppes-sur-Loing Souppes-sur-Loing 77460 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 55 07 38 http://www.tourisme-gatinaisvaldeloing.fr Ancienne abbaye cistercienne sur l’enclos monastique de 11 hectares, qui ont été restaurés et se visitent : la grange cistercienne, les équipements hydrauliques, la cour abbatiale, les jardins, la salle des moulins de la papeterie installée après la Révolution. Accessible en voiture par la RD607 ( ancienne RN7). Parking à l’abbaye.

Visite commentée

OTGVL