Visites commentées de l’édifice Collégiale Saint-Martin Brive-la-Gaillarde

Visites commentées de l’édifice 20 et 21 septembre Collégiale Saint-Martin Corrèze

Gratuit. Sans réservation. Visites uniquement en dehors des offices religieux le dimanche.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Par l’équipe d’accueil de l’édifice

Découvrez l’histoire et l’architecture de la Collégiale Saint-Martin à travers des visites commentées proposées par l’équipe d’accueil.

Ils vous feront partager leur connaissance de ce monument emblématique, de ses éléments remarquables et de son rôle dans le patrimoine religieux local.

Un moment de découverte conviviale pour petits et grands.

Collégiale Saint-Martin Place Charles de Gaulle, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine 05 55 18 18 50 Dédiée à Saint-Martin de Brive, lapidé sur l’emplacement de cette église. Cet édifice, classé au titre des Monuments historiques, depuis 1862, a été qualifié par l’architecte Viollet-le-Duc « d’édifice remarquable » et « d’église fort curieuse ». La collégiale, qui a résisté au temps, structure aujourd’hui la place dont elle est le centre et préside à l’activité de la ville qui s’est progressivement étendue autour d’elle depuis 1180.

