Visites commentées de l’Eglise St Blaise Bonchamp-lès-Laval

Place de l’Église Bonchamp-lès-Laval Mayenne

Début : 2025-09-20 11:00:00

fin : 2025-09-21

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, visitez l’Eglise St Blaise de Bonchamp-Lès-Laval

Le patrimoine bonchampois s’articule autour de son Église du XI-XVII ème siècles et sa chaire du XVII ème. Venez découvrir ses remarquables retables et sa magnifique chaire en fer forgé. Visites commentées (durée 1h30) par les membres de l’atelier Patrimoine Bonchamp.

Gratuit

Tout public

Organisation Association Atelier Patrimoine en partenariat avec la Ville de Bonchamp .

Visit the Church of St Blaise in Bonchamp-Lès-Laval as part of the European Heritage Days

Besuchen Sie im Rahmen der Europäischen Tage des Denkmals die Kirche St Blaise in Bonchamp-Lès-Laval

Nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, visitate la Chiesa di San Biagio a Bonchamp-Lès-Laval

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, visite la iglesia de San Blas de Bonchamp-Lès-Laval

