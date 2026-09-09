Visites commentées de l’église St Irénée de Briennon, Eglise St Irénée à Briennon, Briennon

Informations pratiques

Visites commentées de l’église St Irénée de Briennon 19 et 20 septembre Eglise St Irénée à Briennon Loire

gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:30:00+02:00 – 2026-09-19T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Le samedi :

Visites commentées à 15h30 et 17h de l’église avec intermède musicaux.

Le dimanche :

Visites commentées à 10h30, 15h00 et 16h30. Concert à 17h00.

Eglise St Irénée à Briennon 55 Avenue de Verdun – 42720 BRIENNON Briennon 42720 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 0678473833 L’église St Irénée de Briennon fait partie des sites clunisiens. Le chœur roman date de la fin du XIe début du douzième. La toiture est en tuiles vernissées.L’abside voutée et en cul de four est de belles proportions. Elle comporte un vaisseau moderne et un chœur ancien. Tout l’intérieur de l’église, au moment de la construction de la nef (1839) a reçu un décor roman qui mêle les motifs floraux et géométriques. ce qui fait l’originalité de cette église . Plusieurs statues, la chaire sont très intéressantes

Actuellement une opération est lancée pour la réfection de l’église et surtout reprendre tout le décor de l’intérieur. Parking près de l’église –

Le samedi :

©Eglise St Irénée à Briennon