Visites commentées de l’ENSASE par les étudiant•e•s Ecole nationale supérieure d’architecture de Saint-Etienne Saint-Étienne

Sans inscription préalable, se présenter néanmoins bien à l’heure de la visite

Découvrez l’école d’architecture au fil de son histoire

Installée depuis sa création (1971) dans une ancienne rubanerie, donnant sur la place Jacquard, en cœur de la ville, l’école d’architecture est en prise directe avec la vie sociale et urbaine. Cet immeuble de négociant d’ancienne recette textile qui appartenait à la famille Louison est construit entre 1857 et 1864.

La ville de Saint-Étienne a racheté l’édifice primitif en 1971 pour y installer l’école d’architecture municipale transformée par décret en unité pédagogique d’architecture le 24 juillet 1972 puis en école d’architecture en 1984.

En 2005, l’école nationale supérieure d’architecture de Saint-Étienne (ENSASE) fait l’objet d’un projet de rénovation d’extension conduit par l’architecte François Bouchaudy, dont l’enjeu principal consistait à conférer à cet ensemble immobilier une identité architecturale cohérente avec l’histoire du lieu et sa fonction d’école d’architecture.

En 2022, l’ENSASE fait l’objet d’une rénovation énergétique dans le cadre du Plan de relance déployé par le Gouvernement, avec le renforcement de l’isolation thermique des ateliers d’architecture et une rénovation technique (le remplacement des centrales de traitement de l’air et l’installation d’une pompe à chaleur).

Les étudiant•e•s de l’école d’architecture accueilleront et guideront les visiteurs dans une découverte de ce lieu d’apprentissage et de fabrication de l’architecture.

