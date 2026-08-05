Informations pratiques

Wangen

Visites commentées de l’été à Wangen

44 rue des Vignerons Wangen Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

0

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-05 20:00:00

fin : 2026-08-05 21:30:00

Date(s) :

2026-08-05 2026-08-19

Visite commentée de Wangen

Visites de l’été 2026 à Wangen

Pour ses visites commentées de l’été , le cercle d’Histoire(s) de Wangen vous propose des visites de la cité médiévale.

Dates

Mercredi 15 juillet 20h

Mercredi 26 juillet 20h

Mercredi 5 août 20h

Mercredi 19 août 20h

Tarif gratuit

Durée 1h30

Départ mairie de Wangen, 44 rue des Vignerons 0 .

44 rue des Vignerons Wangen 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 61 92 cercle.histoire.wangen@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Guided tour of Wangen

L’événement Visites commentées de l’été à Wangen Wangen a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble