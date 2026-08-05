Visites commentées de l’été à Wangen Wangen
mercredi 5 août 2026 · Wangen
Informations pratiques
Wangen
Visites commentées de l’été à Wangen
44 rue des Vignerons Wangen Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
0
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-05 20:00:00
fin : 2026-08-05 21:30:00
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-19
Visite commentée de Wangen
Visites de l’été 2026 à Wangen
Pour ses visites commentées de l’été , le cercle d’Histoire(s) de Wangen vous propose des visites de la cité médiévale.
Dates
Mercredi 15 juillet 20h
Mercredi 26 juillet 20h
Mercredi 5 août 20h
Mercredi 19 août 20h
Tarif gratuit
Durée 1h30
Départ mairie de Wangen, 44 rue des Vignerons 0 .
44 rue des Vignerons Wangen 67520 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 87 61 92 cercle.histoire.wangen@gmail.com
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English :
Guided tour of Wangen
L’événement Visites commentées de l’été à Wangen Wangen a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de tourisme Intercommunal Mossig et Vignoble