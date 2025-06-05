Visites commentées de l’exposition à la Maison des Musées Bourges

Visites commentées de l'exposition à la Maison des Musées Bourges lundi 18 août 2025.

Bourges Cher

Début : 2025-08-18 14:30:00

fin : 2025-08-18

2025-08-18

Visites commentées de la nouvelle exposition situé à la Maison des Musées.

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 41 92 patrimoine@ville-bourges.fr

English :

Guided tours of the new exhibition at the Maison des Musées.

German :

Kommentierte Führungen durch die neue Ausstellung, die sich im Haus der Museen befindet.

Italiano :

Visite guidate alla nuova mostra alla Maison des Musées.

Espanol :

Visitas guiadas a la nueva exposición de la Casa de los Museos.

