Visites commentées de l’exposition à la Maison des Musées Bourges lundi 18 août 2025.
Bourges Cher
Gratuit
Début : 2025-08-18 14:30:00
fin : 2025-08-18
2025-08-18
Visites commentées de la nouvelle exposition situé à la Maison des Musées.
Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 70 41 92 patrimoine@ville-bourges.fr
English :
Guided tours of the new exhibition at the Maison des Musées.
German :
Kommentierte Führungen durch die neue Ausstellung, die sich im Haus der Museen befindet.
Italiano :
Visite guidate alla nuova mostra alla Maison des Musées.
Espanol :
Visitas guiadas a la nueva exposición de la Casa de los Museos.
