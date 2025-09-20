Visites commentées de l’exposition – « De verre et de pierre. Chagall en mosaïque » Musée Marc Chagall Nice

Visites commentées de l’exposition – « De verre et de pierre. Chagall en mosaïque » Musée Marc Chagall Nice samedi 20 septembre 2025.

Visites commentées de l’exposition – « De verre et de pierre. Chagall en mosaïque » 20 et 21 septembre Musée Marc Chagall Alpes-Maritimes

Durée : 1h

Samedi 20 et Dimanche 21 septembre

Début des visites à 10h30, 11h45, 14h30 et 15h45

Sans réservation (dans la limite des places disponibles)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-21T15:45:00 – 2025-09-21T16:45:00

Le musée présente, pour la première fois, un panorama complet des quatorze projets de mosaïque réalisés par Marc Chagall, à travers de nombreuses œuvres et documents d’archives. Esquisses et maquettes illustrent le processus de recherche et de création de l’artiste. Issues de collections particulières et d’institutions internationales, les œuvres sont mises en valeur par une scénographie immersive, avec photographies grand format, dispositifs tactiles et interactifs, destinés à faire découvrir cette technique ancestrale à tous les publics.

Pour en savoir + sur l’exposition cliquez ici.

Musée Marc Chagall Avenue du Docteur Ménard, 06000 Nice, France Nice 06000 Cimiez Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 0493538720 https://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall [{« link »: « https://musees-nationaux-alpesmaritimes.fr/chagall/agenda/evenement/de-verre-et-de-pierre-chagall-en-mosaique »}] Construit au début des années 1970 par l’architecte André Hermant, le bâtiment se caractérise par une architecture blanche et sobre, dans un jardin méditerranéen créé par Henri Fisch. En voiture : autoroute, sortie A8, sortie Nice Centre, puis voie rapide Mathis, sortie « Cimiez » En train : Gare SNCF Nice Ville, puis parcours de 15 minutes à pied pour rejoindre le musée En bus : bus n°5 ou bus Nice Le Grand Tour, arrêt « Musée Chagall » En tramway : N°1, arrêt Gare Thiers, puis à 15 minutes à pied du musée Parking : stationnement gratuit pour autocars et automobiles

Journées européennes du patrimoine 2025

Vue de l’exposition De verre et de pierre. Chagall en mosaïque. Musées nationaux du XXe siècle des Alpes-Maritimes © ADAGP, Paris, 2025.