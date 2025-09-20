Visites commentées de l’exposition « Edward Steichen, 1879-1973 : un parcours photographique » Maison de la photographie Ma.P Toulon

Visites commentées de l’exposition « Edward Steichen, 1879-1973 : un parcours photographique » Samedi 20 septembre, 14h00, 16h00 Maison de la photographie Ma.P Var

Dernières occasions de découvrir cette rétrospective qui met en lumière les collections du MAT autour du fonds Edward Steichen, pionnier de la photographie de mode, éditeur de magazine, galeriste et conservateur du MoMA de New York de 1947 à 1962.

Située dans la vieille ville, la Maison de la photographie (MaP) est une galerie d'exposition temporaire, consacrée à la photographie sous toutes ses formes (reportage, histoire, art…). Inaugurée en 2002, elle est installée dans un ancien hammam, dont elle a conservé une structure circulaire originale. Elle s'inscrit dans le prolongement de la collection photographique du Musée d'Art de Toulon riche de plus de 400 œuvres. Des photographes humanistes, tels Henri Cartier-Bresson ou Robert Doisneau, sont représentés. L'école provençale est portée notamment par Denis Brihat et Lucien Clergue. Enfin, la photographie plasticienne (peinture, vidéo, performance, etc.) est à l'honneur, avec les travaux de Gilbert and George, Denis Oppenheim, etc.

