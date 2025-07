Visites commentées de l’exposition IN VIVO Le Creux de l’Enfer Thiers

Visites commentées de l’exposition IN VIVO Le Creux de l’Enfer Thiers samedi 2 août 2025.

Visites commentées de l’exposition IN VIVO

Le Creux de l’Enfer 85-83 avenue Joseph Claussat Thiers Puy-de-Dôme

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-02

fin : 2025-08-03

Date(s) :

2025-08-02

Venez découvrir IN VIVO, la nouvelle exposition collective du centre d’Art Comtemporain Le Creux de l’Enfer en visite commentée.

.

Le Creux de l’Enfer 85-83 avenue Joseph Claussat Thiers 63300 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 73 80 26 56 info@creuxdelenfer.fr

English :

Join us for a guided tour of IN VIVO, the new group exhibition at Le Creux de l’Enfer contemporary art center.

German :

Kommen Sie und entdecken Sie IN VIVO, die neue Gruppenausstellung des Zentrums für zeitgenössische Kunst Le Creux de l’Enfer in einer kommentierten Führung.

Italiano :

Venite a scoprire IN VIVO, la nuova mostra collettiva del centro d’arte contemporanea Le Creux de l’Enfer, con una visita guidata.

Espanol :

Venga a descubrir IN VIVO, la nueva exposición colectiva del centro de arte contemporáneo Le Creux de l’Enfer, con una visita guiada.

L’événement Visites commentées de l’exposition IN VIVO Thiers a été mis à jour le 2025-07-29 par Maison du Tourisme du Livradois-Forez