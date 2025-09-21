Visites commentées de l’exposition « La jeunesse de la peinture. Cimabue ouvre la voie » par Fiona LÜDDECKE, conservatrice du musée du Petit Palais Musée du Petit Palais Avignon

Visites commentées de l’exposition « La jeunesse de la peinture. Cimabue ouvre la voie » par Fiona LÜDDECKE, conservatrice du musée du Petit Palais Dimanche 21 septembre, 11h30 Musée du Petit Palais Vaucluse

Tout public

20 personnes maximum

Sur réservation dans la limite des places disponibles

Gratuit

Début : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Dans le cadre du partenariat entre le musée du Louvre et la Ville d’Avignon, le musée national prête au Petit Palais une œuvre insigne de l’histoire de la peinture italienne : La Dérision du Christ de Cimabue (1285-1290), trésor national acquis en 2023.

Ce prêt exceptionnel marque le premier temps fort du partenariat renforcé entre les deux institutions et vient, comme un ambassadeur, préfigurer le projet du futur « Musée du Petit Palais – Louvre en Avignon », un musée aux origines de la peinture italienne et occidentale.

Pour les journées européennes du patrimoine, des visites commentées de l’exposition organisée autour du tableau, présenté en dialogue avec les collections du Petit Palais, vous sont proposées par la conservatrice du musée. Venez découvrir comment Cimabue a révolutionné l’histoire de la peinture !

Musée du Petit Palais Place du Palais, 84000 Avignon, France Avignon 84000 Quartier Centre Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur 0490864458 https://www.petit-palais.org [{« type »: « email », « value »: « reservation.petitpalais@mairie-avignon.com »}] Installé dans l’ancien palais des archevêques dont la construction commence au début du XIVe siècle lors de l’installation de la papauté à Avignon, le musée du Petit Palais jouit d’un emplacement prestigieux sur la place du Palais des Papes, au cœur du périmètre du site classé au patrimoine mondial de l’UNESCO. Grâce à cette situation exceptionnelle et à la qualité de ses collections, le musée du Petit Palais peut s’enorgueillir d’être l’un des grands musées européens du Moyen Âge. Le musée est ouvert à tous et gratuit du mercredi au lundi.

© 2024 Grand Palais RMN (musée du Louvre) / Gabriel de Carvalho