Visites commentées de l’exposition La mesure du peut-être

Le Radar Espace d’art actuel 24 rue des cuisiniers Bayeux Calvados

Début : 2025-12-18 16:30:00

fin : 2025-12-26 17:30:00

2025-12-18 2025-12-26

Venez explorer l’univers de Virginie Levavasseur, en compagnie d’une médiatrice. Ce moment privilégié sera l’occasion de découvrir plus en détail les créations de l’artiste !

Le Radar Espace d’art actuel 24 rue des cuisiniers Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 78 19 coordination@le-radar.fr

English : Visites commentées de l’exposition La mesure du peut-être

Come and explore the world of Virginie Levavasseur, in the company of a mediator. This special moment will be an opportunity to discover the artist’s creations in greater detail!

German : Visites commentées de l’exposition La mesure du peut-être

Erkunden Sie die Welt von Virginie Levavasseur in Begleitung einer Kunstvermittlerin. Dieser besondere Moment wird Ihnen die Gelegenheit bieten, die Kreationen der Künstlerin genauer zu entdecken!

Italiano :

Venite a scoprire il mondo di Virginie Levavasseur, in compagnia di un mediatore. Questo momento speciale sarà l’occasione per scoprire di più sulle creazioni dell’artista!

Espanol :

Venga a explorar el universo de Virginie Levavasseur, en compañía de un mediador. ¡Este momento especial será una oportunidad para descubrir más sobre las creaciones de la artista!

