Visites commentées de l’exposition : « Le Grand Tour, regards sur l’Antiquité. Voyager, ressentir et diffuser l’Antiquité en Europe »., Médiathèque André Malraux, Béziers

Informations pratiques

Visites commentées de l’exposition : « Le Grand Tour, regards sur l’Antiquité. Voyager, ressentir et diffuser l’Antiquité en Europe ». 19 et 20 septembre Médiathèque André Malraux Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T11:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, laissez-vous guider à travers l’exposition « Le Grand Tour, regards sur l’Antiquité. Voyager, ressentir et diffuser l’Antiquité en Europe » lors de visites commentées.

Considéré comme l’ancêtre du tourisme moderne, le Grand Tour désigne le voyage initiatique entrepris, de la fin du XVIᵉ siècle jusqu’au XVIIIᵉ siècle, par de jeunes aristocrates et artistes européens. À travers la découverte des vestiges antiques et des grands chefs-d’œuvre de l’art, ces voyageurs enrichissaient leur formation intellectuelle et artistique tout en contribuant à la diffusion des modèles culturels de l’Antiquité à travers l’Europe.

L’exposition propose un parcours mêlant estampes issues du fonds patrimonial de la médiathèque et œuvres contemporaines. Paysages, monuments, vues de sites antiques et scènes de voyage invitent le visiteur à suivre les traces de ces voyageurs d’autrefois et témoignent de la fascination durable qu’exercent la découverte, le savoir et le patrimoine artistique.

Médiathèque André Malraux 1, place du 14 juillet, 34500 Béziers Béziers 34500 Hérault Occitanie 04 99 41 05 50 https://mediatheque.beziers-mediterranee.fr/ https://www.instagram.com/mam.agglobeziers/ Ouverte en septembre 2008, la MAM est située au centre du territoire de l’Agglo Béziers Méditerranée et au centre géographique de la ville de Béziers, sur la place du 14 juillet, à côté du CIRDOC (Institut occitan de cultura), de l’IUT, du centre universitaire Paul Valéry et du restaurant universitaire.

235 000 documents constamment réactualisés (livres, DVD, presse, partitions, CD…) sont à la disposition de tous. Découvertes, flâneries, recherches, écoutes ou visionnages sur place, consultation d’Internet ou emprunt express, la médiathèque répond à vos attentes, quel que soit le temps dont vous disposez.

Retrouvez des ordinateurs avec accès internet (réservés aux abonnés), un accès WiFi gratuit et ouvert à tous, la possibilité d’imprimer, de photocopier ou de scanner des documents, des ateliers informatiques, un accès handicapé, un piano… La médiathèque est accessible en bus, ainsi qu’en voiture.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, laissez-vous guider à travers l’exposition « Le Grand Tour, regards sur l’Antiquité. Voyager, ressentir et diffuser l’Antiquité en Europe » lors À…

© Médiathèque André malraux