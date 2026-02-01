Visites commentées de l’exposition Noctule Destrier de Vincent Girard Le Radar espace d’art actuel Bayeux
Visites commentées de l’exposition Noctule Destrier de Vincent Girard
Le Radar espace d’art actuel 24 rue des cuisiniers Bayeux Calvados
Début : 2026-02-14 17:00:00
fin : 2026-02-14 18:00:00
2026-02-14 2026-02-19 2026-04-09 2026-04-25
Venez explorer l’univers de Vincent Girard, en compagnie d’une médiatrice. Ce moment privilégié sera l’occasion de découvrir plus en détail les créations de l’artiste !
Le Radar espace d’art actuel 24 rue des cuisiniers Bayeux 14400 Calvados Normandie +33 2 31 92 78 19 coordination@le-radar.fr
English : Visites commentées de l’exposition Noctule Destrier de Vincent Girard
Come and explore the world of Vincent Girard, in the company of a mediator. This privileged moment will be an opportunity to discover the artist’s creations in greater detail!
