Visites commentées de l’exposition « Photos de famille, histoire de vi(ll)e » Musée agathois Jules Baudou Agde

Visites commentées de l’exposition « Photos de famille, histoire de vi(ll)e » Musée agathois Jules Baudou Agde samedi 20 septembre 2025.

Visites commentées de l’exposition « Photos de famille, histoire de vi(ll)e » 20 et 21 septembre Musée agathois Jules Baudou Hérault

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite commentée de l’exposition « Photos de famille, histoire de vi(ll)e »

Venez profiter d’une visite commentée pour plonger dans l’univers de l’exposition « Photos de famille, histoire de vi(ll)e ».

Musée agathois Jules Baudou 5 Rue de la Fraternite, 34300 Agde, France Agde 34300 Grau d’Agde Hérault Occitanie 0467948251 https://www.museeagathois.fr Collections d’art et traditions populaires : reconstitutions d’intérieurs languedociens, costumes agathois, sports et jeux, ustensiles ménagers, maquettes de bateaux. Beaux-Arts. Histoire locale. Peinture. Mobilier Art nouveau. Collections d’Extrême-Orient (remarquables armures japonaises, sculptures en ivoire). – Autoroute – A9 sortie Agde n°34 à 12.8km – Gare ferroviaire – Agde à 1.6km – Bus – Cap Bus n°2, 3 ou 4 – Arrêt Promenade à 0.5km – Aéroport/aérodrome – Béziers Cap d’Agde Hérault Occitanie à 11.9km – Route (nationale/départ.) – RN 112 à 3km

Visite commentée de l’exposition « Photos de famille, histoire de vi(ll)e »

© Jérôme Bosc, Direction de la Communication, Ville d’Agde