Visites commentées de l’Hôtel de Chazerat et son jardin à la Française Hôtel de Chazerat Clermont-Ferrand

Visites commentées de l’Hôtel de Chazerat et son jardin à la Française 20 et 21 septembre Hôtel de Chazerat Puy-de-Dôme

Début : 2025-09-20T13:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T13:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Visites commentées de l’Hôtel de Chazerat autour de l’histoire et de l’architecture des pièces et espaces de l’hôtel particulier (salons d’apparat, vestibules, cour d’honneur, jardin à la française). 4 nouvelles pièces des espaces privés à découvrir, espaces habituellement non accessibles de l’ancien hôtel particulier de l’Intendant d’Auvergne.

Hôtel de Chazerat 4 Rue Blaise Pascal, 63000 Clermont-Ferrand Clermont-Ferrand 63000 Les Bughes Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes 04 73 41 27 10 http://www.culturecommunication.gouv.fr/Regions/Drac-Auvergne-Rhone-Alpes Construit entre 1760 et 1769, l’Hôtel de Chazerat constitue le plus beau témoignage de l’architecture néoclassique du XVIIIe siècle en Auvergne. Il abrite aujourd’hui la direction régionale des affaires culturelles, service déconcentré du Ministère de la Culture.

