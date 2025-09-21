Visites commentées de l’Hôtel de ville HÔTEL DE VILLE DE SALON DE PROVENCE Salon-de-Provence

Visites commentées de l’Hôtel de ville HÔTEL DE VILLE DE SALON DE PROVENCE Salon-de-Provence dimanche 21 septembre 2025.

Visites commentées de l’Hôtel de ville Dimanche 21 septembre, 10h00, 13h30 HÔTEL DE VILLE DE SALON DE PROVENCE Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T12:00:00

Fin : 2025-09-21T13:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

Le service des Archives municipales propose des visites commentées des salles des mariages, du Conseil municipal et de l’exposition sur les maires de Salon.

HÔTEL DE VILLE DE SALON DE PROVENCE 147, Place de l’Hôtel de Ville – 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 44 89 00 http://www.salon-de-provence.org Façade classique couronnée d’une balustrade, en pierre calcaire de la Valentine, avec fenêtre centrale également à balustrade et encadrée de deux statues de femmes. La salle des mariages, du XVIIIème siècle, est classée Monument historique.

Le service des Archives municipales propose des visites commentées des salles des mariages, du Conseil municipal et de l’exposition sur les maires de Salon.

Ville de Salon de Provence