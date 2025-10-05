Visites commentées de l’Opéra Grand Avignon place de l’Horloge Avignon
Visites commentées de l’Opéra Grand Avignon
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Tarif réduit
12-25 ans / personne en situation de handicap et leur accompagnant
Début : Samedi 2025-10-04 12:00:00
fin : 2025-06-27 13:00:00
2025-10-04 2025-10-05
Une visite commentée de l’Opéra avec présentation de son histoire, de son architecture et des différentes activités.
place de l’Horloge Opéra Grand Avignon Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 14 26 40
English :
A guided tour of the Opera House, with a presentation of its history, architecture and various activities.
German :
Ein kommentierter Besuch des Opernhauses mit einer Präsentation seiner Geschichte, Architektur und verschiedenen Aktivitäten.
Italiano :
Visita guidata del Teatro dell’Opera, con presentazione della sua storia, dell’architettura e di varie attività.
Espanol :
Visita guiada a la Ópera, con presentación de su historia, arquitectura y diversas actividades.
