Visites commentées de l’Opéra Grand Avignon place de l’Horloge Avignon

Visites commentées de l'Opéra Grand Avignon

Tarif : 3 EUR

Tarif réduit : 12-25 ans / personne en situation de handicap et leur accompagnant

Samedi 2025-10-04 12:00:00

2025-06-27 13:00:00

2025-10-04 2025-10-05

Une visite commentée de l'Opéra avec présentation de son histoire, de son architecture et des différentes activités.

place de l'Horloge Opéra Grand Avignon Avignon 84000 Vaucluse

A guided tour of the Opera House, with a presentation of its history, architecture and various activities.

Ein kommentierter Besuch des Opernhauses mit einer Präsentation seiner Geschichte, Architektur und verschiedenen Aktivitäten.

Visita guidata del Teatro dell'Opera, con presentazione della sua storia, dell'architettura e di varie attività.

Visita guiada a la Ópera, con presentación de su historia, arquitectura y diversas actividades.

