Visites commentées de Vitré Lumières

Place du Château Vitré Ille-et-Vilaine

Début : 2026-02-21 18:30:00

fin : 2026-12-19 20:00:00

2026-02-21 2026-12-19

Eclairé par le commentaire d’un guide-conférencier, découvrez le patrimoine vitréen sublimé par la lumière. Au gré de votre déambulation, barons, marchands, explorateurs et artistes vous révèlent le passé de la cité historique.

Durée 1h30, tout public

Rendez-vous à l’accueil du musée.

Gratuit pour les 12 ans. .

Place du Château Vitré 35500 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 75 04 54

L’événement Visites commentées de Vitré Lumières Vitré a été mis à jour le 2026-02-05 par OT VITRE