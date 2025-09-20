Visites commentées des expositions d’arc en rêve centre d’architecture Arc en Rêve – Centre d’architecture Bordeaux

Visites commentées des expositions d’arc en rêve centre d’architecture 20 et 21 septembre Arc en Rêve – Centre d’architecture Gironde

Gratuite. Visites architecturales sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T11:45:00

Fin : 2025-09-21T17:00:00 – 2025-09-21T17:45:00

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine et du matrimoine, arc en rêve propose des visites de bâtiments remarquables et de ses galeries :

Visite des expositions, accès gratuit les samedis 20 et dimanche 21 septembre

Expositions ouvertes en continu, de 11:00 à 18:00

Lutte des classes, architectures et situations d’apprentissage, RAUM architectes

Visites commentées “flash” 11:00 + 14:00 + 16:00 (sans inscription)

Nouvelles saisons, autoportraits d’un territoire

Visites commentées “flash” 12:00 + 15:00 + 17:00 (sans inscription)

+

Visites architecturales uniquement sur inscription, via la plateforme HelloAsso

https://www.helloasso.com/associations/arc-en-reve-centre-d-architecture

Tribunal Judiciaire de Bordeaux > visites samedi 20 septembre à 10:30 / 13:30 / 15:30 – Durée de la visite : ± 1h30

École Nationale de la Magistrature > visites samedi 20 septembre à 11:00 / 16:00 – Durée de la visite : ± 1h

Maison à Bordeaux, Rem Koolhaas, OMA > samedi 20 septembre 14:00 / 16:00 – Durée de la visite : ± 1h30 + dimanche 21 septembre 14:00 / 16:00 – Durée de la visite : ± 1h30

Arc en Rêve – Centre d'architecture 7 rue Ferrère, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine https://www.helloasso.com/associations/arc-en-reve-centre-d-architecture Arc en rêve consacre son action depuis 1981 à la diffusion de l'architecture contemporaine et aux choses qui forment le cadre de vie. Pour faire partager le plaisir d'architecture, construire une culture architecturale partagée avec le plus grand nombre, et ouvrir le regard sur le monde en mutation. Tram B, arrêt CAPC. Tram C, arrêt Jardin Public.

Lutte des classes, atelier RAUM architectes, © Rodolphe Escher