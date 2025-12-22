Visites commentées des expositions temporaires et des collections [mac], Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] Marseille 8e Arrondissement

Visites commentées des expositions temporaires et des collections [mac]

Du 07/01 au 28/03/2026 le mercredi et samedi de 15h à 16h. Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Visite commentée des collections permanentes et des expositions temporaires du [mac]

L’équipe des publics du [mac] propose un parcours dans les collections et l’exposition Les Veilleurs d’Ali Cherri où la parole et le regard se combinent pour une expérience sensible et partagée des œuvres.



• Tout public

• Durée 1h

• Sans réservation, dans la limite des places disponibles .

Musée d’Art Contemporain de Marseille [mac] 69 Avenue d’Haïfa Marseille 8e Arrondissement 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 13 94 83 49 macpublics@marseille.fr

English :

Guided tour of the permanent collections and temporary exhibitions at [mac]

