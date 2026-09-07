Visites commentées des réserves du Port-Musée, Réserves Port-musée, Douarnenez

Informations pratiques

Visites commentées des réserves du Port-Musée Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Réserves Port-musée Finistère

Sur réservation – Tout public – durée 45 mn.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00

Visite commentée des réserves du Port-musée.

Réserves Port-musée 13 rue Penn ar Créac’h 29100 Douarnenez Douarnenez 29100 Finistère Bretagne https://www.port-musee.org/le-musee/ressources/reserves/ [{« type »: « phone », « value »: « 0298926520 »}] réserves du Port-musée

Ouverture exceptionnelle

©port-musée