AGENDA · Douarnenez
Visites commentées des réserves du Port-Musée, Réserves Port-musée, Douarnenez
samedi 19 septembre 2026 · Réserves Port-musée · Douarnenez
Informations pratiques
Visites commentées des réserves du Port-Musée Samedi 19 septembre, 14h00, 15h00, 16h00 Réserves Port-musée Finistère
Sur réservation – Tout public – durée 45 mn.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:45:00+02:00
Visite commentée des réserves du Port-musée.
Réserves Port-musée 13 rue Penn ar Créac’h 29100 Douarnenez Douarnenez 29100 Finistère Bretagne https://www.port-musee.org/le-musee/ressources/reserves/ [{« type »: « phone », « value »: « 0298926520 »}] réserves du Port-musée
Ouverture exceptionnelle
©port-musée
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