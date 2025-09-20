Visites commentées d’ouvrages emblématiques du fonds ancien de la médiathèque Jean d’Ormesson Médiatheque Jean d’Ormesson La Ferté-Bernard

Visites commentées d’ouvrages emblématiques du fonds ancien de la médiathèque Jean d’Ormesson Médiatheque Jean d’Ormesson La Ferté-Bernard samedi 20 septembre 2025.

Visites commentées d’ouvrages emblématiques du fonds ancien de la médiathèque Jean d’Ormesson Samedi 20 septembre, 11h00 Médiatheque Jean d’Ormesson Sarthe

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Visites commentées d’ouvrages emblématiques. Sur réservation auprès de la médiathèque, 02 43 93 24 44, nombre de place limité.

Médiatheque Jean d’Ormesson 5 rue Alfred Marchand La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33243932444 http://mediatheque.la-ferte-bernard.fr https://www.facebook.com/mediatheque.ludotheque.lafertebernard;https://www.instagram.com/mediatheque_lafertebernard/ [{« type »: « phone », « value »: « 0243932444 »}] Accessible PMR, parkings, parcours piétonnier, arrêt de bus…

Journées européennes du patrimoine 2025

Perche sarthois