Visites commentées du Centre d’art contemporain de la Matmut Daniel Havis Saint-Pierre-de-Varengeville
425 Rue du Château Saint-Pierre-de-Varengeville Seine-Maritime
Début : 2025-09-20 15:30:00
fin : 2025-09-20 16:30:00
2025-09-20 2025-09-21
À l’occasion des Journées européennes du Patrimoine, remontez au XIXe siècle pour tout savoir sur l’histoire du château de style Louis XIII aux caractéristiques normandes. Grâce à cette visite, vous découvrirez l’architecture du passé, mais aussi du présent, en poursuivant votre balade dans la charreterie pour une présentation de la micro-architecture de l’artiste Brice Maré. .
